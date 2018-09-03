جدول عرض أفلام يوسف شاهين المرممة في «زاوية»

بوستر فعالية عرض أفلام يوسف شاهين (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت سينما «زاوية» عن جدول عرض الأفلام المرممة للمخرج الراحل يوسف شاهين والتي من المقرر عرضها ضمن برنامج مخصص في مقر سينما زاوية الجديد داخل سينما كريم بشارع عماد الدين؛ في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر الجاري.

تبدأ العروض يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر بعرض فيلم «المصير» في تمام السابعة مساءً، أما يوم الخميس فسيُعرض فيلم «حدوتة مصرية» في تمام السابعة أيضًا.

الجمعة الموافق 14 سبتمبر سيتم عرض 3 أفلام، هي «سيدة القطار» في الرابعة مساءً، و«إسكندرية ليه» في السابعة مساءً، و«فجر يوم جديد» في العاشرة مساءً، ويوم السبت سيتم عرض أفلام «شيطان الصحراء» في الرابعة مساءً، و«باب الحديد» في تمام السابعة، و«ودعت حبك» في العاشرة مساءً.

الأحد الموافق 16 سبتمبر سيُعرض فيلم «الآخر» في السابعة مساءً، ويوم الثلاثاء فيلم «إسكندرية كمان وكمان» في السابعة أيضًا، ويوم الأربعاء فيلم «الناصر صلاح الدين» في السابعة مساءً.

يوم الخميس 20 سبتمبر يُعرض فيلمان «عودة الابن الضال» في السابعة مساءً، و«أنت حبيبي» في العاشرة مساءً، أما يوم الجمعة ستُعرض أفلام «بابا أمين» في تمام الرابعة، و«المهاجر» في تمام السابعة، و«صراع في الميناء» في تمام العاشرة مساءً.

أما آخر أيام الفعالية والموافق 22 سبتمبر، سيتم عرض فيلم «صراع في الوادي» في الرابعة مساءً، و«اليوم السادس» في السابعة، و«الوداع يا بونابرت» في العاشرة مساءً.

يأتي ذلك تزامنًا مع مرور الذكرى العاشرة لرحيل المخرج يوسف شاهين ونقل سينما زاوية من مقرها بسينما أوديون في وسط القاهرة، إلى سينما كريم، حيث قامت شركة أفلام مصر العالمية بمشروع ترميم 20 فيلمًا من أفلام المخرج الراحل.

«زاوية» كانت قد أعلنت عن بعض الورش والفعاليات التي تقام كبرنامج مواز لتلك الفعالية، مثل ورشة تطور الرؤية الذاتية وطرق الحكي عند يوسف شاهين منذ 1950 حتى 2007، و أخرى تهتم بالأرشفة وترميم الأفلام، بالإضافة إلى ورشة بعنوان «هذه الأرض ستكملك بالإشارات» تعني بالفن التشكيلي البصري.

جدول عروض أفلام يوسف شاهين المرممة (خاص لـ بوابة الوسط)