محاضرة عن تاريخ جنزور عبر المكتشفات الأثرية

محاضرة عن تاريخ جنزور عبر المكتشفات الأثرية (فيسبوك)

نظم منتدى قدامى جنزور الثانوية، السبت، محاضرة بعنوان «قراءة لتاريخ جنزور من خلال المكتشفات الأثرية» ألقاها الباحث ومدير الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس بمقر المركز الثقافي جنزور.

وتطرق الشيباني من خلال المحاضرة إلى أهمية الريف الأويوي «الطرابلسي» الذي تعتبر جنزور جزءًا منه عبر التاريخ مند زمن الفينيقيين والرومان حتى يومنا هذا.

كما استعرض الشياني مدى الإهمال والتدمير الذي لحق بهذا الإرث الثقافي بالمنطقة منها أفران حرق الفخار الرومانية في سيدي عبدالجليل التي تم تدميرها، والجامع القديم المعروف بجامع «عمرو بن العاص» الذي تم تفجيره وتدميره بالكامل، والمعسكر الإيطالي بالنجيلة الذي تم تدميره أيضًا.



وأكد الشيباني ضرورة تكاتف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية والمؤسسات الحكومية لإنقاذ هذا الإرث الإنساني والحفاظ عليه.

محاضرة عن تاريخ جنزور عبر المكتشفات الأثرية (فيسبوك)

محاضرة عن تاريخ جنزور عبر المكتشفات الأثرية (فيسبوك)