محاضرة عن تاريخ جنزور عبر المكتشفات الأثرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 02:49 مساء
محاضرة عن تاريخ جنزور عبر المكتشفات الأثرية (فيسبوك)

نظم منتدى قدامى جنزور الثانوية، السبت، محاضرة  بعنوان «قراءة لتاريخ جنزور من خلال المكتشفات الأثرية» ألقاها الباحث ومدير الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس بمقر المركز الثقافي جنزور.

وتطرق الشيباني من خلال المحاضرة إلى أهمية الريف الأويوي «الطرابلسي» الذي تعتبر جنزور جزءًا منه عبر التاريخ مند زمن الفينيقيين والرومان حتى يومنا هذا.

كما استعرض الشياني مدى الإهمال والتدمير الذي لحق بهذا الإرث الثقافي بالمنطقة منها أفران حرق الفخار الرومانية في سيدي عبدالجليل التي تم تدميرها، والجامع القديم المعروف بجامع «عمرو بن العاص» الذي تم تفجيره وتدميره بالكامل، والمعسكر الإيطالي بالنجيلة الذي تم تدميره أيضًا.
 
وأكد الشيباني ضرورة تكاتف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية والمؤسسات الحكومية لإنقاذ هذا الإرث الإنساني والحفاظ عليه.

محاضرة عن تاريخ جنزور عبر المكتشفات الأثرية (فيسبوك)
محاضرة عن تاريخ جنزور عبر المكتشفات الأثرية (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام
رياضة محلية
أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
تواصل الاشتباكات بمحيط معسكر اليرموك في طرابلس وتدمير دبابة
ليبيا
«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول