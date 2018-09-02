ريدغريف: التعامل مع بعض المخرجات صعب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 02:28 مساء
الممثلة البريطانية فانيسا ريدغريف (أرشيفية:انترنت)

ضمت الممثلة البريطانية، فانيسا ريدغريف، صوتها إلى الأصوات الداعية لتسليط مزيد من الأضواء على النساء في عالم الإخراج، رغم إقرارها بأن العمل مع بعضهن صعب أحيانًا.

وحصلت ريدغريف (81 عامًا) على جائزة الأسد الذهبي عن مجمل أعمالها في مهرجان البندقية السينمائي، الذي انطلق الأسبوع الماضي وواجه انتقادات بسبب قلة عدد المخرجات المشاركات فيه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت ريدغريف: «كما تعلمون يمكن للمرأة أن تكون صعبة المراس، أكثر من الرجل، ربما تكون أكثر موهبة، لكنها قد تكون صعبة جدًا، أنا شخصيًا عملت مع مخرجات ولست سعيدة على الإطلاق بالتجربة، في المسرح أو السينما، وفي بعض المرات كنت أجد التعامل معهن صعبًا».

وتابعت: «لا أرى أن الحركة النسوية على إطلاقها خطأ، ولكن بعض الأمور التي تفعلها ناشطات الحركة النسوية يكون لها مردود عكسي».

ومن بين 21 فيلمًا اختيرت لدخول المسابقة الرئيسة لمهرجان البندقية هذا العام، لا يوجد سوى فيلم واحد من إخراج امرأة وهو العندليب للمخرجة جينيفر كنت.

وبدأت ريدغريف مسيرتها الفنية على المسرح في ستينات القرن الماضي وفازت بجائزة أوسكار، ويعرض لها في المهرجان فيلم «ذي آسبيرن بيبرز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
تواصل الاشتباكات بمحيط معسكر اليرموك في طرابلس وتدمير دبابة
ليبيا
«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول