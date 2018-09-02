«أورنچ مصر» ترعى مهرجان «الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 11:37 صباحا
كمال زادة، يمين، يسرا، أميرة التهامي، منى زكي، بشرى (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت شركة «أورنچ مصر» رعايتها الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي» في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر 2018، وذلك حرصًا منها على دعم الحركة الثقافية والفنية وإيمانًا منها بأهمية أن تكون جزءًا من المشهد الثقافي ذي الأثر الاجتماعي والإنساني.

ويقام المهرجان هذا العام بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والثقافة من مصر والعالم، للاستمتاع بأكثر من 80 عملاً فنيًّا متنوعًا ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والذي تم إنتاجها داخل عدة دول عربية وأجنبية.

وتأتي رعاية «أورنچ مصر» دورة هذا العام من المهرجان تقديرًا للنجاح المذهل الذي حققه العام الماضي في دورته الأولى، مما ساهم في تصنيف المهرجان ودخوله ضمن أكبر المهرجانات السينمائية في العالم.

ويحظى المهرجان برعاية كبيرة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، الذي أكد حرصه الدائم تقديم كل ما يفيد بلاده التي يراها أعظم بلد في العالم، معربًا عن أمله في أن يعزز المهرجان من صورة مصر أمام العالم كدولة داعمة وراعية للثقافة والفنون.

الدورة الجديدة ستستمر في إتاحة الفرصة أمام السينمائيين المصريين والعرب من جميع أنحاء العالم للتعرف وتبادل الخبرات والاندماج معًا، من أجل خلق مشهد ثقافي متكامل في جميع أنحاء مصر.

بشرى مع أميرة التهامي (خاص لـ بوابة الوسط)
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