«بونو» يفقد صوته بحفلة في برلين

«بونو» يفقد صوته بحفلة في برلين (ف ب)

اضطرت فرقة «يو تو» الإيرلندية إلى وقف حفلة لها بعد أغان قليلة في برلين أمام آلاف الأشخاص، بعدما فقد قائدها والمغني فيها بونو صوته.

وقالت فرقة الروك في بيان نشر على موقعها الكتروني «نأسف جدًا لاضطرارنا إلى إلغاء الحفلة، بونو كان في وضع ممتاز وصوته على أفضل ما يرام قبل الحفلة، إلا أنه عانى من فقدان كامل للصوت بعد أغان قليلة»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضافت «لا نعرف ما حصل وهو سيستشير طبيبًا»، وكانت تلك الحفلة الثانية والأخيرة للفرقة في برلين وتندرج في إطار جولة.

وخلال الحفلة تبين سريعًا أن بونو يعاني صعوبات في الغناء، وتوقف المغني البالغ 58 عامًا ليشرب من زجاجة مرات عدة.

وأعلن في نهاية المطاف أنه غير قادر على مواصلة الغناء، وسيتمكن أصحاب البطاقات من حضور حفلة أخرى تنظم في موعد جديد.