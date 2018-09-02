مهرجان «المسرح التجريبي» يعيد «الطوق والأسوِرة» للحياة

مشهد من العرض الذي قدم في العام 1996 (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد البيت الفني للمسرح المصري لإعادة تقديم العرض المسرحي «الطوق والأسوِرة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، للمشاركة ضمن مهرجان «القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي» في دورته الخامسة والعشرين، وذلك بمناسبة احتفال المهرجان بيوبيله الفضي.

يقول ناصرعبد المنعم مخرج العرض إن «الطوق والأسوِرة» هي المسرحية الحاصلة على جائزة أفضل إخراج في مهرجان «القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي» في الدورة الثامنة العام 1996، وهو أول عرض مصري يحصل على جائزة بالمهرجان.

وأضاف أن أحداثها تدور في صعيد مصر حيث يصورالعرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، مشيرًا إلى أن العرض يقدم كما هو مع بعض التغييرات لمواكبة الأحداث الحالية.

«الطوق والأسوِرة» عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن إخراج ناصر عبد المنعم، بطولة فاطمة محمد علي ومحمود الزيات ومارتينا عادل وأحمد طارق وأشرف شكري وشريف القزاز وشبراوي محمد وسارة عادل وإيمان حسين وفرح حاتم ونائل علي، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم.