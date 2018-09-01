«بشير السعداوي» يحتفي بالشاعر محمد المزوغي

تكريم محمد المزوغي في تونس (الإنترنت)

ينظم منتدى المناضل بشير السعداوي الثقافي، السبت، أمسية للاحتفاء بالشاعر الليبي، محمد المزوغي، تكريمًا له لفوزه بالمركز الثالث في مهرجان المختار اللغماني للشعر العربي بتونس.

وتقام الاحتفالية بمقر المنتدى، بمنطقة اجديدة بمدينة طرابلس، 06:30 مساءً، حسب صفحة المنتدى على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واختتمت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المختار اللغماني للشعر العربي 18 أغسطس، وشهدت مشاركة شعراء من ليبيا وتونس ومصر وسورية والعراق وموريتانيا والجزائر والسودان وفلسطين والأردن.

وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة شعرية تسلمت لجنة تحكيمها نحو 100 قصيدة، أُختير منها بعد الفرز 25 قصيدة للتسابق. وألقيت القصائد المتسابقة على مدى يومين أمام لجنة التحكيم، بحضور جمهور من محبي الشعر العربي وضيوف المهرجان، حيث أشادت اللجنة بالنصوص الشعرية المتنافسة قبل إعلان النتيجة.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز ثلاثة شعراء في المسابقة، حيث حل في المركز الأول الشاعر السوداني بحر الدين عبدالله عن قصيدته «صومعة الأحلام»، وجاءت في الترتيب الثاني الشاعرة الجزائرية فاتحة معمري عن قصيدتها «جِبْرِيلة المعنى» ونال المركز الثالث الشاعر الليبي محمد المزوغي عن قصيدته «أقوى من الموت».

وقال المزوغي في كلمة له إثر فوزه بالمركز الثالث: «إن التسابق لم يكن هدفي وليس هو ما سعيت إليه، أردت فقط أن تكون ليبيا حاضرة في هذا المحفل وأن يرتفع علمها فيه وأن تلتقي بالأشقاء، فما أجمل أن يلتقي الأشقاء! وإني أهدي هذا الفوز إلى وطني الذي أتمنى أن ينهض كالعنقاء من بين الرماد وأن يعود لأخذ مكانته اللائقة به في المحافل الثقافية والمهرجانات الأدبية».