أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 02:13 مساء
مشهد فيلم «الرجل الأول» (الإنترنت)

نفت عائلة رائد الفضاء، نيل آرمسترونج، أن يكون فيلم «الرجل الأول» (فيرست مان) معاديا للولايات المتحدة، لعدم تضمنه مشهد غرس العلم الأمريكي احتفالا بأول هبوط على سطح القمر.

وشهد مهرجان البندقية السينمائي الأسبوع الماضي العرض العالمي الأول للفيلم، الذي يجسد فيه الممثل الكندي رايان جوسلينج دور رائد الفضاء الراحل. ونال الفيلم فيضًا من إطراءات النقاد، مما يجعله منافسا مبكرا في موسم جوائز هوليوود، حسب «رويترز»، السبت.

وقال ريك ومارك ابنا آرمسترونج في بيان: «لا نشعر أن هذا الفيلم مناهض للولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تمامًا».

وليس من المقرر طرح هذا الفيلم للعرض قبل أكتوبر. لكن البعض في الولايات المتحدة استوقفه ما تردد عن غياب مشهد رفع العلم، ووصف السناتور الجمهوري ماركو روبيو هذا الغياب بأنه «حماقة تامة».

وكتب روبيو على «تويتر»: «الشعب الأمريكي دفع ثمن تلك المهمة، التي كانت على صواريخ صنعها أمريكيون، وبتكنولوجيا أمريكية، حاملة روادا أمريكيين».

ونفى مخرج الفيلم داميان تشازيل أن يكون حاول توجيه رسالة سياسية، بإسقاط مشهد غرس العلم أثناء الهبوط على سطح القمر عام 1969. ويعرض الفيلم لقطات أخرى للعلم فوق سطح القمر.

وقال تشازيل في بيان: «فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان هذا بمثابة بيان سياسي، الجواب لا». بينما قال المخرج إن الفيلم يدور حول «أحد أكبر الإنجازات، ليس فقط في تاريخ أمريكا بل في تاريخ البشرية».

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