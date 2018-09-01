مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش

الممثلة الأميركية فانيسا ماركيز (أرشيفية: الإنترنت)

توفيت الممثلة الأميركية، فانيسا ماركيز، بمقاطعة ساوت باسيدينا (كاليفورنيا)، الخميس، إثر إطلاق شرطي النار عليها في أثناء عملية تفتيش تفقدية لمنزلها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر الشرطة وبينما كانوا يتفقدون منزل ماركيز، التي كانت تعاني نوبة عصبية، أطلقوا النار على الممثلة بعدما رفعت في وجههم مسدسا.

وبعد نقلها إلى المستشفى بقليل أعلنت وفاتها، حسب موقع «الحرة» على الإنترنت.

وفي تغريدة على موقع «تويتر» أصدر قسم الشرطة في المقاطعة بيانًا صحفيا حول الحادثة.

فانيسا ماركيز كانت في التاسعة والأربعين من عمرها، وشاركت في المسلسل الأميركي الشهير «ER» بدور ممرضة كما شاركت في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة أخرى.