إحياء ذكرى ميلاد مايكل جاكسون بمزاد على حذاء

توفي جاكسون في لوس انجليس في يونيو 2009 متأثرًا بجرعة زائدة من مخدر البروبوفول (أرشيفية: الإنترنت)

اتفق أبناء أسطورة البوب، مايكل جاكسون، وآخرون من أفراد عائلته على إطلاق مزاد وفعاليات أخرى لإحايء ذكرى ميلاده الستين.

وانضمت باريس ابنة جاكسون وابنه برنس وأخوه وأخته تيتو وجاكي والمغني آشر إلى 1500 ضيف في لاس فيجاس، الأربعاء، حيث أقيم عرض بعنوان «وان» لسيرك دو سوليه، على أنغام أغنيات النجم الشهير.

وتوفي جاكسون في لوس انجليس في يونيو 2009 متأثرًا بجرعة زائدة من مخدر البروبوفول القوي، الذي كان يستخدمه ليساعده على النوم. وسُجن طبيبه الشخصي كونراد موراي عامين لتسببه في وفاته عن طريق الإهمال.

وتسلمت ابنة جاكسون باريس (20 عامًا) وشقيقها برنس، الذي يكبرها بعام واحد جائزة تكريم والدهما من مؤسسة إليزابيث تيلور لمكافحة الإيدز. وتوفيت تيلور عام 2011 وكانت صديقة مقربة من جاكسون. وقال برنس جاكسون «إنه لشرف وفخر أن أكون هنا من أجل شيء طالما كان والدي شغوفا به».

وأطلق الأخوان مزادا لبيع حذاء رياضي صنع حديثًا مرصع بالياقوت ومرصع بالألماس. ومن المتوقع أن يباع مقابل أكثر من 50 ألف دولار في نوفمبر. وستذهب هذه الأموال لمؤسسة تيلور لمكافحة الإيدز.