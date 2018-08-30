باتريك ديمبسي من مفاجآت الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي».. ومضاعفة الجوائز لـ150 ألف دولار

من وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، ظهر الثلاثاء، انعقاد المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة مهرجان «الجونة السينمائي»، لإعلان تفاصيل برنامج الدورة الثانية للمهرجان، التي تعقد في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل، بحضور مؤسسه المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة المهندس سميح ساويرس، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان عمرو منسي، ورئيسة العمليات والمؤسسة المشاركة للمهرجان، الفنانة بشرى رزة.

وحرص على حضور المؤتمر، وزيرة السياحة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، وبعض أعضاء لجان التحكيم الدولية، ومخرجو ومنتجو بعض الأفلام المشاركة، كما حرص على حضور المؤتمر من اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان الفنانة يسرا والمخرج يسري نصر الله والفنانة منى زكي والمخرج المصري الكبير داود عبد السيد، الذي قرر المهرجان أن يكون ضمن الشخصيات الثلاث التي سيحتفي بها، بالإضافة إلى حشد كبير من الصحفيين والإعلاميين من كافة أنحاء العالم.

بدأت الكلمات في المؤتمر الصحفي بكلمة مدير المهرجان انتشال التميمي، التي رحب في بدايتها بجميع الحاضرين، وأعلن خلالها بعض الأسماء التي تم اختيارها لعضوية لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وضمت أسماء بارزة مثل الممثل العربي العالمي علي سليمان، والنجمة المصرية منى زكي، والمخرج المغربي أحمد المعنوني، ومدير مهرجان برلين السينمائي الدولي الجديد، كارلو شاتوبريان.

وأشار التميمي إلى مشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، إلى جانب المبرمجة السينمائية إيلي ديرك، والمخرج الهندي مايك باندي.

أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، فأكد التميمي أنها تضم في عضويتها كلاً من المخرجة الجورجية أنا أوروشادزة، التي فاز فيلمها «أم مخيفة» بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والمبرمجة النمساوية دوريس بور والممثل الفلسطيني الحائز جائزة أفضل دور بمهرجان «فينيسيا» العام الماضي، كامل الباشا.

كما أكد مشاركة 15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 5 أفلام في البرامج الاستعادية، إضافة إلى عرض المهرجان نحو 24 فيلمًا خارج المسابقة الرسمية، ليتجاوز العدد الإجمالي 80 عنوانًا بزيادة 10 أفلام عن الدورة السابقة، وتمديد المهرجان يوماً إضافيًّا، وترجمة النسبة الأكبر من الأفلام، وعقد لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه الأفلام، في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما.

التميمي أشار أيضًا إلى احتفاء المهرجان بالمخرج الكبير يوسف شاهين لمناسبة مرور 10 سنوات على وفاته.

من جهة أخرى، كشف مدير مهرجان الجونة السينمائي، موافقة المهندس نجيب ساويرس على تقديم الدعم لمجموعة من المهرجانات العربية في الخارج.

من جانبه قال مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، «في العام الماضي دعمنا المهرجان بنسبة 100% لنؤكد أهميته وقيمته، لكن هذا العام ورغبة في أن يستمر المهرجان للأبد، وأن يكون علامة للفن في مصر، كان هناك حرص على وجود رعاة آخرين، وكان أول الرعاة (أوراسكوم) وشركات (أورانج)، و(كارير)، وقناة (CBC) التي ستبث المهرجان على الهواء».

ووجه نجيب شكرًا خاصًا لـ«التجاري وفا بنك» على دعمه المهرجان، وإيمانه بدور الفن. وفي السياق ذاته أكد ساويرس أن «رسالة المهرجان الأساسية هي التأكيد على قيمة مصر الثقافية والفنية».

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول حصول مهرجان الجونة على دعم مالي من الذي خصصته وزارة الثقافة لدعم المهرجانات بـ40% من تمويلها، أكد المهندس نجيب ساويرس، أن شركات «آل ساويرس» تكفلت بـ100% من تكلفة تنظيم المهرجان، دون الحصول على حتى 1% من الدولة، مؤكدًا أن ما تردد عن دعم الدولة للمهرجان بـ40% ليس صحيحًا.

وفي هذا السياق أكد ساويرس أن أجهزة الدولة تقدم دعماً كبيرًا للمهرجان، لكنه ليس ماليا ويتمثل في جوانب أخرى مثل التسهيلات التي تقدم بمطار الغردقة عند وصول زائري مهرجان الجونة.

وفي سياق مختلف أعرب ساويرس عن فخره بأن فيلم «يوم الدين» الذي شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان «كان» السينمائي الدولي، كان أحد المشروعات التي حصلت على دعم «منصة الجونة السينمائية»، مشيرًا إلى أنه بكى عندما شاهد الفيلم لواقعيته الشديدة، ومؤكدًا أنه ظُلم وكان يجب أن يحصل الفيلم على جائزة السعفة الذهبية في «كان».

وعن إنتاجه أفلامًا سينمائية أكد ساويرس أنه أنتج في العام 2018 نحو 4 أفلام منها «عيار ناري»، و«الضيف»، وذلك بسبب حبه للسينما.

وتابع ساويرس في كلمته قائلاً: «نحن كإدارة المهرجان نحرص على التعلم من الأخطاء السابقة لتقديم أفضل صورة للمهرجان، وكنا حريصين على زيارة الأفلام». وفي هذا الإطار شكر المهندس نجيب ساويرس، مدير المهرجان انتشال التميمي على «المجهود الكبير الذي بذله لإنجاح الحدث»، وقال: «أتحدى أي شخص آخر أن يقوم بما فعله التميمي بهذه الصورة الناجحة».

ساويرس قال أيضًا في كلمته بالمؤتمر الصحفي: «العالم لا يسمع عنا سوى الحروب والإرهاب، ولكن مثل هذه المهرجانات تؤكد للعالم أننا شعوب متحضرة، وأن حياتنا طبيعية، وليست كالصورة النمطية الخاطئة عن منطقتنا العربية».

وفي كلمتها قالت المؤسسة المشاركة ورئيسة عمليات مهرجان «الجونة السينمائي» الفنانة بشرى رزة: «إن المهرجانات لا يمكن اختصارها فقط في السجادة الحمراء، لكن الإفادة الحقيقية تكون من خلال حضور العروض السينمائية المختلفة». وأضافت: «كما بدأنا مسيرة الحضارة قبل آلاف السنين، لا بد من أن نكمل المسيرة».

وعن جوائز المهرجان كشفت بشرى أنها تتراوح بين 20 ألف دولار وحتى 150 ألف دولار.

كما كشفت بشرى المفاجأة التي يجهزها المهرجان وهي حضور النجم الشهير باتريك ديمبسي، المشهور بـ«دكتور باتريك» في مسلسل «جرايز أناتومي»، وقالت: «إن حضور نجم كبير ومشاركته في فعاليات المهرجان يسلط الضوء العالمي علينا». وأضافت أنه «خلال المهرجان سيتم عرض لقطات حصرية من مسلسل Devils باتريك ديمبسي».

