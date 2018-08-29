الأوجلي: واجهنا صعوبات من أجل المشاركة بمهرجان البحر المتوسط

مشاركة المسرح الوطني بنغازي بمهرجان البحر المتوسط للمسرح في تونس (فيسبوك)

شارك المسرح الوطني بنغازي بإدارة الفنان علاء الأوجلي بالدورة الأولى لمهرجان البحر الأبيض المتوسط للمسرح بمدينة المهدية في تونس بمشاركة دول حوض البحر المتوسط.

وتم عرض مسرحية «صور في الذاكرة» من تأليف الكاتب العراقي منعم السعيد، وإخراج وسينوغرافيا عوض الفيتوري، وتمثيل حسن العبيدي، ومراد العرفي، وحاتم قرقوم، ومهدي سعد، وقدمت الفرقة عرضها الأول في المركز الثقافي المنستير الاثنين 27 أغسطس، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وقال مدير المسرح الوطني علاء الأوجلي عن المشاركة بالمهرجان «وجهت دولة تونس دعوة رسمية لفرقة المسرح الوطني بنغازي للمشاركة، وواجهت الفرقة صعوبة في توفير تذاكر السفر، مما اضطرهم للسفر على نفتهم الشخصية للمشاركة في الدورة الأولى بالمهرجان».

وأضاف الأوجلي عن العرض «شاركت الفرقة بمسرحية صور الذاكرة التي سبق وأن شاركت أيضًا خلال فعاليات مهرجان أسبوع الإبداع العربي بتونس».

ومن الدول المشاركة بالمهرجان الذي تختتم فعالياته في 13 أغسطس الجاري لبنان وفلسطين ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وصربيا وإيطاليا، وتأسس المهرجان بالتعاون بين مركزي الفنون الدرامية والركحية بالقيروان والمهدية.

مشاركة المسرح الوطني بنغازي بمهرجان البحر المتوسط للمسرح في تونس (فيسبوك)

مشاركة المسرح الوطني بنغازي بمهرجان البحر المتوسط للمسرح في تونس (فيسبوك)

مشاركة المسرح الوطني بنغازي بمهرجان البحر المتوسط للمسرح في تونس (فيسبوك)

مشاركة المسرح الوطني بنغازي بمهرجان البحر المتوسط للمسرح في تونس (فيسبوك)

مشاركة المسرح الوطني بنغازي بمهرجان البحر المتوسط للمسرح في تونس (فيسبوك)