اختيار سميحة خريس شخصية معرض عمّان الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 12:22 مساء
اختيار سميحة خريس شخصية معرض عمّان الثقافية (أرشيفية:انترنت)

اختارت اللجنة الثقافية لمعرض عمّان الدولي للكتاب، الثلاثاء، الروائية الأردنية سميحة خريس «شخصية المعرض الثقافية» في دورته الثامنة عشرة التي تنطلق نهاية شهر سبتمبر المقبل.

ولدت خريس في عمان العام 1956 وحصلت على بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة القاهرة العام 1978، اشتغلت بالصحافة حيث عملت في صحف الاتحاد بالإمارات والدستور ثم الرأي بالأردن، كما تولت رئاسة تحرير مجلة «حاتم» للأطفال، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وحصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية العام 1997، وجائزة أبو القاسم الشابي من تونس العام 2004 وجائزة الإبداع الأدبي من مؤسسة الفكر العربي العام 2008 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب العام 2014.

من أبرز أعمالها الروائية «الرقص مع الشيطان والمد ونحن وشجرة الفهود ويحيى والصحن ودفاتر الطوفان»، كما فازت روايتها فستق العبيد بجائزة كتارا للرواية العربية من قطر في دورتها الثالثة العام 2017.

وتقام الدورة الثامنة عشرة من معرض عمان الدولي للكتاب في الفترة من 26 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر، وتحل مصر ضيف شرف على المعرض الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وقال اتحاد الناشرين الأردنيين «يتطلع الاتحاد إلى مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف هذه الدورة، للمزيد من التفاعل والغنى الثقافي والحضاري، بما يليق بمصر والعلاقات الثقافية التاريخية بين بلدينا ووعدنا للمشاركين وجمهور القراء والمؤسسات في الأردن بأفضل خدمة وببرنامج ثقافي ذاخر».

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