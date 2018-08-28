بالصور: يسرا ومنى زكي في مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي»

من وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

كشف المهندس نجيب ساويرس في كلمة ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل ثاني دورات مهرجان «الجونة السينمائي» دعمه للمهرجان في دورته الأولى بنسبة 100% بكل الجوانب.

وأضاف: «هذا العام من منطلق رغبتنا في أن يصبح المهرجان علامة لمصر وفي العالم العربي كله، أصبح معنا مجموعة من الرعاة، وأتوجه لهم بالشكر، ومنهم تجاري وفا بنك، أول راعي للدورة الثانية، والذي منحنا ثقة لأنها مؤسسة كبيرة جاءت لمصر إيمانًا منها بدور الفن، وشركة أورانج أو شركتي القديمة موبينيل، وقناة سي بي سي التي ستنقل المهرجان على الهواء».

وتابع: «السينما مهمة جدا في حياتنا تؤدي رسالة مهمة جدا»، واصفا أسبوع المهرجان بأنه أسبوع تاريخي، مضيفًا «هذه السنة سنعمل على تقديم دورة أفضل من العام الماضي، ولأننا نتعلم من أخطائنا إلا أن العام الماضي لم تكن هناك أي أخطاء، ولكن أعدكم بأن يكون حفلي الافتتاح والختام مشرفين».

ومن جانبها، قالت الفنانة بشرى، مدير العمليات «كلمتي لا تختلف كثيرًا عن العام الماضي، أريد التأكيد على أن المهرجانات لا تقتصر على السجادة الحمراء والظهور والتصوير، علينا أن نحضر فعاليات وأفلام لدعم السينما لتخرج صورتنا بشكل جيد أمام كل دول العالم».

وأشارت إلى وجود اهتمام أكبر هذه الدورة بمنصة الجونة، حيث حصل اهتمام بها كبير في العام الحالي عن الدورة الماضية، وشكرت القائمين عليها والمنقسمة لجسر الجونة والآخر الخاص بمشاريع وصناع الأفلام ليجدوا دعمًا لاستكمال مشاريعهم السينمائية.

وقال الرئيس التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي: «ناقشنا خلال الفترة الماضية العقبات التي واجهناها خلال الدورة السابقة، ولتوفير الإمكانيات المادية التي تساعدنا على استمرار المهرجان لسنوات، وبالتالي عملنا على توفير ١٢ شركة راعية».

وأضاف منسي «أتوجه بالشكر لـآل ساويرس، بما يقدموه من دعم فني وثقافي ورياضي للدولة، وكذلك وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، التي تساهم في دعم المهرجان، بالإضافة إلى وزيرة السياحة رانيا المشاط، التي حضرت اليوم لدعم المهرجان».

ومن جانبها، قالت وزيرة السياحة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إنها تتبع طريقة جديدة للبحث عن تنشيط السياحة، وهذا الهدف يتحقق من خلال الفن عمومًا والسينما خصوصًا، ولذلك تم تركيز الوزارة على دعم المهرجانات السينمائية وخصوصًا مهرجان الجونة.

وكشفت المشاط أنها كانت متواجدة بأميركا أثناء انعقاد الدورة الماضية وانبهرت بنجاح المهرجان، معربة عن سعادتها بتواجدها هذا العام مع النجوم على السجادة الحمراء في الدورة الثانية.

وأشادت وزير السياحة باختيار القائمين على المهرجان تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين.

وشهد المؤتمر حضور مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس ورجل الأعمال سميح ساويرس، الفنانة بشرى مدير العمليات بالمهرجان، الخبير السينمائي انتشال التميمي مدير المهرجان، عمرو منسي الرئيس التنفيذي للمهرجان،، الفنانة يسرا، الفنانة منى زكي، المخرج يسري نصر الله، المخرج داود عبدالسيد، وقدمت المؤتمر المذيعة نادين فرج.

المهندس سميح ساويرس (تصوير: مصطفى مرتضى)

مؤسس مهرجان «الجونة»، نجيب ساويرس (تصوير: مصطفى مرتضى)

وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط (تصوير: مصطفى مرتضى)

من وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

مديرة عمليات مهرجان الجونة، بشرى رزة (تصوير: مصطفى مرتضى)

من وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة» (تصوير: مصطفى مرتضى)

داود عبدالسيد يتوسط منى زكي، يمين، ويسرا (تصوير: مصطفى مرتضى)

منى زكي، يمين، وداود ويسرا ويسرى نصري الله (تصوير: مصطفى مرتضى)

وزيرة السياحة، يمين، نجيب ساويرس، انتشال التميمي، بشرى (تصوير: مصطفى مرتضى)

المذيعة ناردين فرج (تصوير: مصطفى مرتضى)

من وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة» (تصوير: مصطفى مرتضى)