«الجونة السينمائي» يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي لداود عبدالسيد ودرة بوشوشة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 03:48 مساء
داود عبدالسيد ودرة بوشوشة (أرشيفية)

عقد مهرجان «الجونة السينمائي» مؤتمرًا صحفيًا، ظهر الثلاثاء، لإعلان تفاصيل برنامج دورته الثانية، والتي تقام في منتجع الجونة في الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر المقبل، بحضور مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة سميح ساويرس، ووزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط. كما تواجد عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان، وعدد من أعضاء لجان التحكيم الدولية، ومخرجي ومنتجي بعض الأفلام المشاركة.

وكشف المهرجان عن اسمين من أسماء الشخصيات السينمائية الثلاث، التي قرر أن يمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، وهما، المخرج المصري الكبير داود عبدالسيد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة.

ويتنافس على جوائز هذا العام 15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و22 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 5 أفلام في البرامج الاستعادية. كما يعرض المهرجان حوالي 24 فيلمًا خارج المسابقة الرسمية، ليتجاوز العدد الإجمالي 80 عنوانًا بزيادة 10 أفلام عن الدورة السابقة، وتمديد المهرجان يومًا إضافيًّا، وترجمة النسبة الأكبر من الأفلام، وعقد لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه الأفلام، في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما.

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