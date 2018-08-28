مصراتة تستعد للنسخة الثانية من الملتقى المتوسطي للفنون التشكيلية

مصراتة تستعد للنسخة الثانية من الملتقى المتوسطي للفنون التشكيلية (فيسبوك)

عقد الإثنين بمكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة بحضور مدير المكتب أنور التير وكل من الفنانين التشكيليين عدنان معيتيق، أحمد الغماري، يوسف السيفاو، وتوفيق العويب الاجتماع التحضيري الاول لانطلاق فعاليات الملتقى المتوسطي الثاني للفنون التشكيلية بمصراتة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الملتقي الذي يشرف عليه مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة في الفترة من 27 - 30 أكتوبر المقبل، وفقًا للمكتب الاعلامي للهيئة.

ويشارك فى النسخة الثانية من الملتقى 25 فنانًا تشكيليًا من ليبيا و5 مشاركات من إيطاليا ومالطا وتركيا وتونس.

ونظمت النسخة الأولى من الملتقى المتوسطي للفنون التشكيلية بمصراتة في أكتوبر العام 2017، في قاعة الشهداء مصراتة وقدم أكثر من 50 لوحة تشكيلية انطباعية وواقعية وتجريدية وسريالية، بمشاركة ثمانية عشر فنانًا تشكيليًا من عدة مدن ليبية، ومشاركة دولية من إيطاليا وتونس وفلسطين.