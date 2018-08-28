ليبيا ضيف شرف مهرجان «تيليلي» بالمملكة المغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 12:27 مساء
ليبيا ضيف شرف مهرجان «تيليلي» بالمملكة المغربية (فيسبوك)

يشارك رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس ووفد مرافق بافتتاح الدورة الأولى لمهرجان «تيليلي الحرية للمرأة الأمازيغية بشمال أفريقيا»، والتي تنطلق فعالياته في 29 أغسطس ويستمر حتى 2 سبتمبر المقبل بمدينة أزارو بالمملكة المغربية.

وستكون ليبيا ضيف شرف المهرجان، ويحضره وفود من تونس والجزائر والمغرب وبعض الدول الأفريقية، وفقًا المكتب الإعلامي للهيئة.

ويتضمن برنامج مهرجان «تيليلي» مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، ويهدف المهرجان لتبادل التجارب في العديد من المجالات المشتركة، والتعاون بين منظمات المجتمع المدني ثقافيًا، وإقامة العديد من الندوات وورش العمل بحضور أساتذة وباحثين ومثقفين من كل الدول المشاركة للنقاش وتبادل الآراء في القضايا التي تخص المرأة بشكل عام والمرأة الأمازيغية خصوصًا، وقضايا المحافظة على التراث المادي وغير المادي بشمال أفريقيا وعلاقته بدول البحر الأبيض المتوسط.

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