«Screen Buzz» تفتح باب التقديم لورشة السيناريو التلفزيوني

شعار الورشة (خاص لـ بوابة الوسط)

تستمر «Screen Buzz» في تقديم ورشها الاحترافية عبر العالم العربي، لتقدم بالتعاون مع «أيام القاهرة لصناعة السينما» ورشة مكثفة لكتابة السيناريو تبدأ في 27 نوفمبر، ولمدة 4 أيام ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، حيث تبدأ استقبال مشروعات الأعمال التلفزيونية لاختيار المشاركين في الورشة ابتداءً من 26 أغسطس، وحتى 26 سبتمبر.

«Screen Buzz» هي سلسلة ورش إبداعية ومحاضرات في صناعة السينما والدراما التليفزيونية تجلب كتابًا، مخرجين ومنتجين من هوليوود إلى العالم العربي من أجل دعم المواهب الفنية المحلية خلال سعيهم لإبداع محتوى درامي أصيل وهادف يمكن تقديمه للجمهور العالمي.

ورش «Screen Buzz» الاحترافية لكتابة السيناريو تقيمها جمعية «أميركا للإعلام الخارجي» (AAM)، وتقدم هذه الورش فرصة احتكاك مباشر بين مجموعة من خبراء صناعة الترفيه في هوليوود مع مواهب عربية مختارة في صناعة الترفيه الدرامي التليفزيوني والسينمائي بمجالات الكتابة، الإخراج والإنتاج.

ورشة «Screen Buzz» لكتابة السيناريو التلفزيوني سوف يتم تقديمها بقيادة الكاتب والمنتج مارك غوفمان، المرشح مرتين لجوائز رابطة الكتاب الأميركيين، بالإضافة إلى المؤلف صامويل باوم.

ويقول آرون لوبل مؤسس ورئيس جمعية «أميركا للإعلام الخارجي»: «نحن في غاية الحماس لجلب ورش Screen Buzz للمرة الأولى إلى القاهرة، قلب صناعة الترفيه في العالم العربي، خاصةً أن هذا سيحدث أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويسعدنا أيضًا أننا سنجلب خبراء هوليوود للاحتكاك بصفوة صناعة السينما عبر العالم العربي».

وتُقام ورش «Screen Buzz» الاحترافية تحت إشراف مجلس AAM الاستشاري في العالم العربي، والذي يضم مجموعة من أهم الشخصيات العربية في صناعة السينما والتليفزيون، وهي: وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، نورة الكعبي، والأميرة ريم علي عضو في مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومؤسس معهد الإعلام الأردني (الأردن)، والمخرجة نادين لبكي (لبنان) والنجمة صبا مبارك (الأردن) والنجمة يسرا (مصر) والنجمة هند صبري (تونس) وعلي جابر مدير قنوات MBC (الإمارات العربية المتحدة) والنجمة نيللي كريم (مصر) المنضمة حديثًا إلى المجلس الاستشاري.



رابط التقديم: http://screenbuzz.org/rules_regulations.php