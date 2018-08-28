تمديد توقيف سعد لمجرد بشبهة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 10:40 صباحا
تمديد توقيف سعد لمجرد بشبهة الاغتصاب (أرشيفية:انترنت)

أفادت السلطات القضائية الفرنسية بأن توقيف المغنّي المغربي سعد لمجرّد على ذمة التحقيق بشبهة الاغتصاب في جنوب فرنسا، مددت 24 ساعة إضافية صباح الإثنين.

وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق) إن «القضية معقدة» وجرت في «إطار لقاءات في نوادٍ ليلية مع روايتين متعارضتين بالكامل تتطلبان مواصلة التحقيقات والاستماع إلى إفادة كل شاهد محتمل»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوقف سعد لمجرد صباح الأحد إثر شكوى تقدمت بها شابة مواليد العام 1989 «لأفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب» على ما أفاد القضاء.

وكلف التحقيق إلى وحدة الاستقصاء في غاسان-سان-تروبيه حيث يتم الاستماع إلى إفادة لمجرد، والمغني المغربي (33 عامًا) ملاحق أصلًا في دعاوى اغتصابٍ أخرى.

فالمغني ملاحق في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندقه في باريس، ووجّه إليه القضاء رسميًا في أكتوبر 2016 تهمة الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

وظل لمجرّد خلف القضبان لغاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاقًا مشروطًا بوضعه سوارًا إلكترونيًا، وفي مارس الفائت سمح القضاء للمتّهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق أغنيته الجديدة «غزالي غزالي».

ولكن في 11 أبريل وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة اغتصاب ثانية بناءً على دعوى تقدّمت بها ضدّه شابة فرنسية - مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيًا وضربها في الدار البيضاء في 2015.

كذلك فإن القضاء الأميركي وجّه الى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقًا.

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