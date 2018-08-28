فتح باب الاعتماد في «أيام القاهرة لصناعة السينما»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 10:36 صباحا
شعار مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» فتح باب اعتماد المحترفين للمشاركة في «أيام القاهرة لصناعة السينما»، المنصة التي يطلقها المهرجان في دورته الأربعين (20 - 29 نوفمبر 2018) لأول مرة بشراكة مع مركز السينما العربية، والتي تجمع عددًا كبيرًا من محترفي الصناعة وخبرائها الدوليين.

باب الاعتماد يُفتح في الفترة بين 26 أغسطس و18 أكتوبر، للعاملين في مجال صناعة السينما والتلفزيون فقط، ويقدم الاعتماد مجموعة من الخدمات المهنية المهمة للمحترفين، من بينها الدخول المجاني والحصري لكل الحلقات النقاشية والمحاضرات ولبعض ورش العمل، الحصول على ثلاث تذاكر يومية مجانية لعروض المهرجان، حضور مراسم حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، ونشر المعلومات الخاصة بالمحترف وشركته داخل دليل أيام القاهرة لصناعة السينما.

هذا وتُقام «أيام القاهرة لصناعة السينما» على مدار خمسة أيام (25 - 29 نوفمبر)، وتقدم للمشاركين فيها فرصًا مهمة للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.

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