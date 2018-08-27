أول فيلم هوليوودي بطابع أسيوي يتصدر شباك التذاكر

ممثلون في فيلم «كرايزي ريتش أيجنز» في هوليوود في السابع من أغسطس 2018 (أ ف ب)

أظهرت أرقام «اكزبيتر ريليشنز» مواصلة الفيلم الكوميدي الرومانسي «كرايزي ريتش إيجنز»، أول عمل هوليوودي بطاقم آسيوي بالكامل، تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وحصد هذا الفيلم الطويل المقتبس من كتاب يحمل العنوان نفسه لكيفن كوان، 25 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وكندا، ليصبح مجموع إيراداته 76,8 مليون دولار منذ بدء عرضه قبل أسبوعين، وفق «فرانس برس».

وعلق الخبير في شركة «كوم سكور» المتخصصة بول دير قره بيديان قائلًا: «هذا الفيلم الذي أحدث ضجة كبيرة وأثار إعجاب النقاد يشارك في عودة الكوميديا الرومنسية إلى صلب اهتمامات الجمهور».

وحافظ فيلم «ذي ميغ» التشويقي حول أسماك القرش على المرتبة الثانية في أسبوعه الثالث محققًا 13 مليون دولار. وهو من بطولة نجم أفلام الحركة جايسن ستاثام الذي يؤدي دور غواص يحاول إنقاذ علماء في غواصة من هجوم لسمكة قرش ضخمة يبلغ طولها 23 مترًا. وأصبح مجموع عائداته 105,3 ملايين دولار منذ بدء عرضه في أميركا الشمالية (408,6 ملايين دولار في العالم أجمع بحسب «كومسكور».

وتلاه في المرتبة الثالثة فيلم كوميدي جديد بعنوان «ذي هابيتايم موردرز» مع ميليسا ماكارثي، حاصدًا 10 ملايين دولار في الأيام الأولى لعرضه. وفي هذا الفيلم، يتعايش البشر والدمى في لوس أنجليس ويضطرون للتعاون للعثور على قاتل.

وحافظ على مركزه الرابع فيلم «ميشن إنمباسبل: فال آوت» حاصدًا 8 ملايين دولار في أسبوع عرضه الخامس، ليصبح مجموع إيراداته 193,9 مليون دولار في أميركا الشمالية، و538,7 مليونًا على الصعيد العالمي.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم «كريستوفر روبن» مع إيوان ماكغريغور. هذا العمل الذي تقدم مركزًا واحدًا عن الأسبوع الماضي نال 6,3 ملايين دولار من الإيرادات (77,6 مليون في أربعة أسابيع).

وفيما يأتي المراتب الخمس المتبقية بين الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفق «فرانس برس»:

6 - فيلم التشويق والإثارة «مايل 22» مع مارك والبرغ، حصد 6 ملايين دولار ( 25,2 مليونًا في أسبوعين).

7 - فيلم «ألفا» الذي تدور أحداثه في أوروبا قبل ألفي عام، ونال 5,6 ملايين دولار (20,2 مليونًا في أسبوعين).

8 - فيلم «بلاكككلانسمان» مع 5,3 ملايين دولار (32 مليونًا في ثلاثة أسابيع).

9 - الفيلم الجديد «إيه. إكس. إل» الذي يروي قصة لقاء بين شاب وكلب آلي. وحصد هذا العمل 2,9 مليون دولار.

10 - فيلم «سلاندر مان» مع 2,8 مليون دولار (25,4 مليونًا في ثلاثة أسابيع).