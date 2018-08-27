3 جوائز لـ«شهرزاد» في «أنغوليم» للفيلم الفرانكوفوني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 02:35 مساء
المخرجة المغربية مريم بن مبارك، 26 أغسطس 2018 (أ ف ب)

حصد فيلم «شهرزاد» للفرنسي جان-برنار مارلان، الأحد، في فرنسا ثلاث جوائز في الحفل الختامي لمهرجان الفيلم الفرانكوفوني في أنغوليم.

وسلمت رئيسة لجنة التحكيم الممثلة الفرنسية كارين فيار، المخرج جائزة «فالوا تي في 5 موند» الماسية، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

ونال «شهرزاد» جائزتين أخريين هما «فالوا ماجيليس»، التي يمنحها طلاب فرانكوفونيون و«فالوا ساسيم» لموسيقى الأفلام. وألف موسيقى الفيلم موس وحكيم (فرقة زبدة).

ويروي الفيلم الطويل قصة زاكاري (ديلان روبير)، وهو مرتكب جنح يتسكع في أحياء مرسيليا الشعبية حيث يقع بغرام شهرزاد وهي مومس من عمره.

أبطال الفيلم ليسوا محترفين. واحتاج المخرج إلى ثمانية أشهر لاختيار فريقه التمثيلي في مراكز إيواء أو عند مداخل السجون في مرسيليا. وعثر بهذه الطريقة على ديلان روبير المحكوم عليه قضائيًا.

وحصل فيلم «تو سو كيل مو ريست دو لا ريفولوسيون» لجوديت دافيس (فرنسا) على جائزة «فالوا» لجنة التحكيم.

وحاز جائزتي التمثيل ميليا كوربيي-غوفرو عن دورها في «لي روا مونغول» للوك بيكار (كندا)، وفيليكس ماريتو عن دوره في «سوفاج» لكاميي فيدال-ناكيه (فرنسا).

وكانت جائزة «فالوا كانال +»، التي يمنحها الجمهور، من نصيب «لامور فلو» لرومان بورينجيه وفيليب روبو (فرنسا). ومنحت جائزة السيناريو إلى «صوفيا» للمغربية مريم بن مبارك (فرنسا وقطر والمغرب).

ويروي الفيلم قصة امرأة شابة تحمل من دون أن تكون متزوجة في الدار البيضاء، وسبق للفيلم أن نال جائزة أفضل سيناريو في مهرجان «كان».

وتنافست في إطار المهرجان عشرة أفلام من فرنسا وبلجيكا وكيبيك وسويسرا والمغرب. وبات هذا المهرجان الذي يقام منذ 11 عامًا يشكل منصة لإطلاق أفلام ناطقة بالفرنسية.

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