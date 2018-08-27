ليبيا تشارك في مهرجان المتوسط للمسرح بـ«صور في الذاكرة»

مهرجان البحر المتوسط للمسرح (الإنترنت)

يشارك المسرح الوطني ببنغازي في الدورة التأسيسية لمهرجان البحر المتوسط للمسرح، في تونس.

وفي إطار تشاركي بين مركز الفنون الدرامية والركحية بمدينة المهدية ومركز الفنون الدرامية بالقيروان، انطلق 25 أغسطس ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

ويتضمن المهرجان عروضًا مسرحية دولية من بلدان المتوسط، وندوات فكرية دولية، وفعاليات أخرى في كل من المهدية والمنستير وسوسة والقيروان.

ويشارك المسرح الوطني بنغازي باسم ليبيا مع مجموعة من المشاركات من دول مختلفة، منها لبنان ومصر وفرنسا والجزائر وصربيا والمغرب وفلسطين.

وقال المخرج عوض الفيتوري «دعينا للمشاركة في هذا المهرجان بمسرحية (صور في الذاكرة)، ‏وهي تأليف الكاتب العراقي منعم سعيد وإعداد وإخراج عوض الفيتوري وإدارة مسرحية لوسام ومنصف المجبري، وبطولة حسين العبيدي بمشاركة ممثلين منهم المهدي سعد المعروف باسم (جقمة)، والعمل صامت يحاكي بعضًا من الأحداث التي تقع في عالمنا العربي».

يذكر أن فرقة المسرح الوطني حصلت في مهرجان عبدالعزيز العقربي الذي أقيم بمدينة جندوبة بدولة تونس، خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو 2018 في دورته الثانية والعشرين على جائزة أفضل عرض «العرض المتكامل»، وجائزة أفضل ممثل للفنان حسين العبيدي، بينما شاركت الفرقة في هذا المهرجان بمسرحية «إلى أين» مأخوذة عن نص الحقائب السود للكاتب العراقي علي العبادي، ومن إخراج الفنان عوض الفيتوري.

مهرجان البحر المتوسط للمسرح (الإنترنت)

مهرجان البحر المتوسط للمسرح (الإنترنت)