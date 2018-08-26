هيئة السياحة تعتمد مهرجانات سنوية في ليبيا

مهرجان غات السياحي (أرشيفية:انترنت)

أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، قرار اعتماد مهرجان طرابلس السياحي التراثي الثقافي كمهرجان سنوي، ووفقًا للقرار تم تحديد موعد ومكان تنظيم المهرجان بمدينة طرابلس، خلال الربع الأخير من كل عام.

كما اعتمد رئيس الهيئة قرار تنظيم مهرجان «وادي عتبة السياحي» كمهرجان سنوي، يقام في منطقة وادي عتبة الواقعة جنوب ليبيا، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ويتألف وادي عتبة على امتداد 70 كيلومترًا، من بلدات ومدن وواحات منها المكنوسة وتساوة وآقار وتقروطين والمقطع ومرحبا وأم الحمام والسبيطات ودوجال، وتزخر هذه المنطقة بتراث وتاريخ طويل عن الحضارات والصحراء.