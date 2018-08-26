اكتشاف جزء من الجبانة الغربية لمدينة الإسكندرية البطلمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 02:59 مساء
مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر (رويترز)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأحد، إن بعثة أثرية اكتشفت جزءًا من الجبانة الغربية لمدينة الإسكندرية البطلمية، والتي يعتقد أن أجيالًا متلاحقة استخدمتها لفترات زمنية طويلة.

وذكر بيان للوزارة أن الكشف الجديد نتاج عمل مجسات أثرية، لبناء سور داخلي بورش السكك الحديدية بمنطقة جبل الزيتون بالإسكندرية، وفقًا لوكالة «رويترز».

ونقل البيان عن أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية قوله: «أثناء عمل البعثة تم الكشف عن مقابر جماعية منحوتة في الصخر، عبارة عن وحدات معمارية منفصلة».

وأضاف: «تتكون كل وحدة من سلم يؤدي إلى قاعة صغيرة، ربما كانت تستغل كاستراحة للزوار، ثم فناء مربع مفتوح تحيطه فتحات للدفن، بالإضافة إلى صهريج للأغراض الجنائزية واستخدامات الزوار من أهل المتوفى».

وتابع «من المرجح أن تكون المقابر استخدمت لفترات زمنية طويلة، وكانت تخص الطبقات الفقيرة من المجتمع، وبها طبقات ملونة من الملاط ذات زخارف، وطبقات ملاط بسيطة لا تحتوي على أية زخارف، بما يعكس الظروف الاقتصادية للمجتمع».

وأشار إلى أن الفحص المبدئي أظهر تعديل التخطيط المعماري لبعض المقابر فيما بعد، حيث أضيفت بعض الأحواض وأغلقت بعض فتحات الدفن، بما يؤكد أن أجيالًا متلاحقة أعادت استخدام هذه المقابر.

وقالت البعثة المصرية صاحبة الكشف برئاسة فهيمة النحاس، مدير عام الحفائر بالإسكندرية إنها عثرت في الموقع على العديد من أواني الموائد التي كان يستخدمها أهل المتوفي وقت الزيارة، إضافة إلى مسارج للإضاءة عليها زخارف مميزة منها حيوانات تأكل أو تُرضع صغارها، وأوان زجاجية وفخارية عليها زخارف بارزة لبعض فتيات، وهياكل عظيمة في حالة فوضى بسبب ما تعرض له الموقع من تدمير.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه تم اعتماد مبلغ مالي لعمل حفائر إنقاذ بالمنطقة عن طريق بعثة أثرية تابعة لوزارة الآثارالمصرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيروز تغني بإمضاء زياد الرحباني
ثقافة وفن
اكتشاف نفق سري أسفل مطعم «كنتاكي» لتهريب المخدرات من المكسيك لأميركا
دولى
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
لجنة الترتيبات المالية بـ«الرئاسي» تدعو لمناقشة «خطة الإنفاق»
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تنفي وجـود أي «صفقة» بين حفتر ووليامز
ليبيا
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
تشاد تنشر قوات بالقرب من حدودها مع ليبيا
ليبيا
قزيط: الإرهاب يضرب والقادة السياسيون لا يشغلهم سوى البقاء في الكراسي
ليبيا
فرنسا: علمنا بمؤتمر روما حول ليبيا وندعم كل المبادرات لتحقيق المصالحة
ليبيا
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر