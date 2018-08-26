فيروز تغني بإمضاء زياد الرحباني

فيروز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن زياد الرحباني احتمال أن تغني والدته فيروز عددًا من الأغنيات التي لحن موسيقاها وألف كلماتها، دون تحديد موعد لذلك.

وقال إنه سيزورها «قريبًا» لبحث الموضوع معها بكل تفاصيله، وفق إذاعة «روتانا دلتا».

وأعلن الكاتب والموسيقي والمسرحي زياد الرحباني، في حديث عبر الإذاعة أن فيروز استمعت إلى العديد من الأغنيات التي تحمل إمضاء زياد، «لكن التأجيل كان سيّد الموقف، آملًا أن تعود وتدخل الاستوديو وتسجّل هذه الأغنيات». لكنّه لفت إلى أنّ والدته «لا تزال تخضع لتمرينات في صوتها وسيزورها قريبًا جدًا للبحث في أمور عدّة»، وفق «روسيا اليوم»، السبت.

وكشف الرحباني أنّ والدته تتابع كل المحطات التلفزيونية والصحف بشكل ممتاز حتى أنها تستمع إلى مجمل الإذاعات.