ستيفي وندر يغني في جنازة أريثا فرانكلين

ستيفي وندر يغني في جنازة أريثا فرانكلين (أرشيفية:انترنت)

سيغني كل من ستيفي وندر وجنيفر هادسون وفيث هيل سيغنون في مراسم جنازة أريثا فرانكلين، التي ستقام في ديترويت الأسبوع المقبل.

وقالت مديرة أعمال ملكة موسيقى السول الراحلة، جويندولين كوين، الخميس، في بيان إن تشاكا خان مغني الأر أند بي وكذلك رون إيزلي وفانتازيا ويولاندا آدامز سينضمون إلى مراسم الجنازة أيضًا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتوفيت فرانكلين (76 عامًا) الأسبوع الماضي بعد معاناتها من سرطان البنكرياس في منزلها بمدينة ديترويت، وستقام جنازتها في 31 أغسطس، في معبد جريتر جريس الذي يضم أربعة آلاف مقعد وشهد جنازة الناشطة الحقوقية روزا باركس في عام 2005، وستقتصر الجنازة على الأسرة والأصدقاء والشخصيات البارزة والضيوف المميزين.

ومن المتوقع أن يلقي آلاف من الجماهير نظرة الوداع على فرانكلين خلال ثلاثة أيام سيظل فيها تابوتها مفتوحًا في متحف التاريخ الأفريقي الأميركي بديترويت وكنيسة بيثيل المعمدانية التي غنت فرانكلين في جوقتها فى صغرها.