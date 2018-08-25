أوركسترا بوسطن تكرم برنستاين في مئويته

المؤلف الموسيقي الأميركي ليونادر برنستاين (أرشيفية:انترنت)

يلتقي عشاق الموسيقى الكلاسيكية في تانغلوود المقر الصيفي لأوركسترا بوسطن السيمفونية في حفلة تكريمية للمؤلف الموسيقي الأميركي ليونادر برنستاين في الذكرى المئوية الأولى لولادته السبت.

وتنظم أوركسترا بوسطن السيمفونية حفلة ضخمة في غابات غرب ماساتشوستس على شرف برنستاين المولود في 25 أغسطس 1918 وهو من أهم قادة الأوركسترا الأميركيين، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

ويقام تكريم لبرنستاين في فرنسا أيضًا حيث ستعزف أوركسترا باريس الفلهرمونية مقطوعته «سيرينايد» في 15 و16 سبتمبر.

وتختم هذه الحفلات عامًا من الاحتفالات تكريمًا للمؤلف الموسيقي في مئويته ومن بينها مهرجان في أوركسترا نيويورك الفلهرمونية التي أدارها لسنوات طويلة.

ولد برنستاين في ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة وكانت له علاقة وثيقة بتانغلوود إذ درس فيها وقدم آخر حفلة له قبل وفاته العام 1990.

ويشارك في احتفالات السبت اللاتفي أندريس تلسونز المدير الموسيقي لأوكسترا بوسطن السمفونية ومايكل تيلسون توماس من أوركسترا سان فرانسيسكو السمفونية وجون وليامز المؤلف الموسيقي النجم في هوليوود الذي وضع موسيقى أفلام «ستار وورز» و «جوراسيك بارك».