تاناروت يجيب عن الأسئلة الأكثر أهمية بعرض «ذا موست أن ناون»

الفيلم الوثائقي «ذا موست إن ناون» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي السبت الفيلم الوثائقي الأميركي «The Most Unknown» إنتاج العام 2018.

الفيلم من إخراج إيان تشيني، وبالاشتراك مع جينيفر إل ماكالادي، راشيل إل سميث.

وفى الفيلم تسعة علماء يسافرون إلى عدة أماكن حول العالم يحاولون اكتشاف إجابات غير متوقعة على بعض أكبر أسئلة الإنسانية، منها كيف بدأت الحياة ..؟ ما هو الوقت ؟ ما هوالوعي ..؟ كم نعرف حقًا ؟، من خلال التعرف على باحثين من خلفيات متنوعة يعملون فى مجال جديد لم يخوضوه من قبل.

ويكشف الفيلم عن الإمكانات الحقيقية للتعاون متعدد التخصصات، ما يظهر رحلة إنسانية عميقة لأسس الاستكشاف وتذكيرًا قويًا بأن الأسئلة التي لم يتم الردُّ عليها هي الأسئلة الأكثر أهمية.