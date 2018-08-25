زواج طليق مونيكا بيلوتشي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 09:49 صباحا
الممثل الفرنسي فينسان كاسيل وعارضة الأزياء تينا كوناكي، 24 أغسطس 2018 في بيدار جنوب غرب فرنسا (أ ف ب)

تزوج الممثل الفرنسي فينسان كاسيل (51 عامًا) الجمعة من عارضة الأزياء تينا كوناكي (21 عامًا) في دار بلدية بيدار في جنوب غرب فرنسا.

وانتظر العريس الذي ارتدى بزة بيضاء وقميصًا زهريًا ووضع نظارات سوداء، عروسه في ساحة البلدية في المنطقة الساحلية القريبة من بياريتس، وفق «فرانس برس».

ووصلت العروس التي ارتدت فستانًا مصنوعًا من قماش التول الأبيض إلى دار البلدية في سيارة بنتلي سوداء. وأحاط بالعروسين نحو 100 مدعو، من بينهم الممثلان إيلي سيمون وجيل لولوش والممثلة أديل إكاسرخوبولوس.
ونُــثر الورد على العروسين لدى خروجهما من البلدية، إثر مراسم الزواج.

وولدت تينا كوناكي في فرنسا من أب مغربي من أصول توغولية ومن أم إيطالية من صقلية. وترعرعت في جنوب غرب فرنسا، قبل أن تنتقل إلى مدريد لتخطو أولى خطواتها في مجال عرض الأزياء.

وكان فيسان كاسيل متزوجًا في السابق من الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وله منها ابنتان. وإلى جانب مسيرته الفرنسية، شارك كاسيل في أفلام عالمية منها «أوشينز 12» و«أوشينز 13» و«بلاك سوان» و«جيمس بورن».

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