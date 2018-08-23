خطط لإنتاج جزء ثانٍ من «آسيويون أثرياء مجانين»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 01:29 مساء
الممثلين المشاركين بفيلم «آسيويون أثرياء مجانين» (أرشيفية:انترنت)

قال مصدر مطلع إن شركة «وارنر براذرز» في المراحل الأولية لإنتاج جزء ثانٍ من الفيلم الكوميدي الرومانسي «آسيويون أثرياء مجانين» أو «كريزي ريتش إيشيانز» الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

ولم يتضح متى يمكن طرح الفيلم، وقال المصدر إنه لا يوجد سيناريو بعد للفيلم ولم يتم إبرام أية اتفاقات مع كتاب السيناريو، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال وكيل أعمال المخرج جون إم. تشو إنه يعتزم إخراج الفيلم الجديد، لكن من المقرر أولاً أن ينتهي من إخراج فيلم مأخوذ عن المسرحية الموسيقية «في المرتفعات» أو «إن ذا هايتس» للمؤلف لين مانويل ميراندا المقرر أن يبدأ عرضه في يونيو 2020.

وكانت مجلة «هوليوود ريبورتر» أول مَن أورد خطط إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم. وقالت المجلة إن الجزء الجديد سيؤخذ عن رواية «الحبيبة الصينية الثرية» أو «تشاينا ريتش غيرلفريند»، وهي الرواية الثانية في ثلاثية الكاتب كيفن كوان.

ويعد «آسيويون أثرياء مجانين» علامة بارزة كأول فيلم تنتجه شركة إنتاج كبرى في هوليوود خلال 25 عامًا كل أبطاله من أصل آسيوي، ويقوم بالبطولة كونستانس وو وميشيل يوه وأوكوافينا والوجه الجديد هنري غولدينغ.

وخلال أول عطلة نهاية أسبوع يعرض بها، تصدر الفيلم شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا بإيرادات بلغت 26.5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، وبدأ عرض الفيلم الآن في مختلف أنحاء العالم.

وتلعب وو دور أستاذة جامعية في الاقتصاد في نيويورك، وتسافر إلى سنغافورة للقاء أسرة صديقها لتكتشف أنها واحدة من أغنى العائلات في البلاد، وتم اختيار الممثلين من تايوان وبريطانيا والصين وماليزيا والفليبين والولايات المتحدة وأستراليا.

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