الموسم الجديد من «ذي بيغ بانغ ثيوري» سيكون الأخير

الممثلون في مسلسل ذي بيغ بانغ ثيري في لوس أنجليس (ف ب)

أعلنت قناة «سي بي إس» الأميركية، الأربعاء، أن مسلسل «ذي بيغ بانغ ثيوري» الناجح سيتوقف عرضه في ربيع 2019 بعد انتهاء موسمه الثاني عشر.

هذا المسلسل الذي يروي يوميات شيلدون كوبر، وهو شاب موهوب يعاني مشكلات في علاقاته الاجتماعية ومجموعة من أصدقائه العلماء، كان على مدى سنوات المسلسل الكوميدي الأكثر مشاهدة عبر القنوات التلفزيونية الأميركية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت «سي بي إس» في بيان مشترك مع «وورنر براذرز» و«تشاك لور بروداكشن» المنتجتين للمسلسل: «نحن والممثلون وكتاب السيناريو والطاقم، ممتنون للغاية لنجاح المسلسل، ونعتزم عرض موسم أخير سينتهي فيه ذي بيغ بانغ ثيوري بطريقة رائعة وإبداعية».

نال المسلسل عشر جوائز «غرامي» التي توازي بأهميتها مكافآت «أوسكار» في السينما، وجمع في الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون مشاهد في موسمه التاسع ونحو 19 مليونًا لكل حلقة في موسمه الأخير.

وسيبث آخر مواسم المسلسل اعتبارًا من 24 سبتمبر عبر «سي بي إس» وسينتهي عرضه في مايو مع الحلقة التاسعة والسبعين بعد المئتين.