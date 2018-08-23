اتهام جديد لـ«كيفن سبايسي» بالاعتداء الجنسي

اتهام جديد لـ«كيفن سبايسي» بالاعتداء الجنسي (ف ب)

يواجه الممثل الأميركي، كيفن سبايسي، اتهامًا جديدًا بالاعتداء الجنسي، بحسب ما أعلن مصدر قضائي أميركي.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام في لوس أنجليس إن «دعوى اعتداء جنسي قدمت تتعلق بكيفن سبايسي»، وسبق أن فُتح تحقيق في أبريل الماضي مع الممثل حول قضية مماثلة تعود أحداثها إلى العام 1992، رفعها رجل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولم يقدم الناطق أية توضيحات حول الدعوى الجديدة، مكتفيًا بالقول إنها «قيد التحقق»، ويواجه الممثل، الحائز جائزة أوسكار مرتين، اتهامات من عشرات الأشخاص بالتحرش الجنسي.

وكان الممثل أنتوني راب أول مَن اتهم كيفن سبايسي بالاعتداء الجنسي عليه، حين كان عمره 14 عامًا، فيما كان سبايسي البالغ من العمر اليوم 59 عامًا في السادسة والعشرين.

وأطاحت هذه الاتهامات عمل كيفن سبايسي واُضطر لترك دوره في مسلسل «هاوس أوف كاردز».