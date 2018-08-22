داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 12:00 مساء
المخرج داني بويل في برلين (ف ب)

أعلن منتجو سلسلة أفلام جيمس بوند أن البريطاني داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من مغامرات العميل السري البريطاني بسبب «اختلافات فنية».

وجاء على الموقع الإلكتروني لسلسلة الأفلام أن «المنتجين مايكل ويلسون وباربرا بروكولي والممثل دانييل كريغ أعلنوا أن داني بويل قرر بسبب اختلافات فنية عدم إخراج بوند 25، في إشارة إلى الجزء الخامس والعشرين من هذه السلسلة التي لم يحصل بعد على عنوان»، وفقًا لوكالة فرنس برس.

وكانت شركة الإنتاج أعلنت في مايو أنها اختارت المخرج الحائز على جائزة أوسكار عن فيلم «سلامدوغ ميليونير».

وكان يفترض أن يبدأ التصوير في ديسمبر المقبل على أن يعرض الفيلم في خريف العام 2019، ولم يتضح إن كان انسحاب بويل سيؤدي إلى أي إرجاء في هذه المواعيد المحددة.

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