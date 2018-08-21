وفاة الروائي السوري حنا مينا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 01:08 مساء
توفي الروائي السوري حنا مينا عن 94 عامًا (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الكاتب السوري حنا مينا الذي يعتبر من كبار الروائيين العرب الثلاثاء، عن عمر 94 عامًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الكاتب صاحب رواية «المصابيح الزرق»، توفي صباح الثلاثاء إثر معاناة طويلة مع المرض، وفق «فرانس برس».

ولد مينة في اللاذقية على الساحل السوري في التاسع من مارس العام 1924. وهو تأثر كثيرًا بهذه المدينة في أعماله التي ركزت خصوصًا على البحر وأهله واتسمت بالواقعية.

وساهم مينا الذي تنقل بين أعمال متواضعة كثيرة قبل الانصراف إلى الكتابة، في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب في دمشق في خمسينات القرن الماضي.

ووضع حوالي أربعين مؤلفًا، ومن أهم أعماله «الشراع والعاصفة» و«الأبنوسة البيضاء» و«نهاية رجل شجاع».

وحولت روايته الأشهر «الشراع والعاصفة» التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية التي خاضت خلالها سورية صراعات وشهدت اضطرابات انتهت بنيلها الاستقلال، إلى فيلم سينمائي في 2012.

كذلك أصبحت «المصابيح الزرق» التي تصور أيضًا الجو المحموم الذي كانت تعيشه سورية أيام الحرب العالمية الثانية في ظل الانتداب الفرنسي مسلسلاً تلفزيونيًا في العام 2012.

وفاز الكاتب بجوائز أدبية عدة، من بينها جائزة نجيب محفوظ، وتخصص وزارة الثقافة السورية جائزة سنوية تحمل اسم حنا مينا.

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