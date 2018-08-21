بالصور: محمد رمضان يحتفل بالعرض الخاص لـ«الديزل»

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

احتفل الفنان المصري محمد رمضان بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «الديزل»، والذي ينافس به في موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحضر العرض عدد كبير من نجوم الفن، وكذلك صناع الفيلم، ومنهم فتحي عبدالوهاب ومحمد عز ومحمد علي رزق، والمنتج أحمد السبكي، وأمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، والمخرج كريم السبكي.

كما حضر العرض المنتج محمد السبكي، والفنانة هند عبدالحليم وياسمين رحمي وأحمد خالد صالح وإيمان أيوب وحسام الحسيني.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الديزل» (تصوير: مصطفى مرتضى)