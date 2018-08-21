وفاة المغنية المالية خيرة عربي «عندليب تمبكتو»

المغنية المالية خيرة عربي في باماكو، أبريل 2014 (أ ف ب)

توفيت الفنانة المالية الشهيرة خيرة عربي الملقبة «عندليب تمبكتو» التي ألفت أغاني كثيرة من أجل عودة السلاح إلى شمال مالي الأحد، في باماكو عن 59 عامًا ووريت الثرى الإثنين، بحسب ما ذكرت عائلتها والسلطات.

وقال أمادو ديالو أحد أقارب عربي في تمبكتو (شمال غرب) لوكالة «فرانس برس»، «توفيت (أربي) الأحد في أحد مستشفيات تمبكتو»، ووريت الثرى الإثنين، في مراسم رسمية.

ولدت خيرة عربي العام 1959 في تمكبتو وهي تعتبر من «أجمل أصوات» شمال مالي. وباشرت مسيرتها الفنية في سن الحادية عشرة، بحسب ما تفيد عائلتها.

وأعربت وزيرة الثقافة المالية نديايي راماتولاي عن «الحزن الكبير» لوفاة الفنانة.

وقالت الوزيرة «كان البعض يلقبها عندليب تمبكتو، إلا أنها في الحقيقة بقيت منفتحة على التنوع والاختلاط متولية مهمتها الاجتماعية كحائكة للروابط» بين الجماعات المالية المختلفة.

وقال إسماعيل ديالو الأستاذ والباحث في جامعة «باماكو» الوطنية: «كانت تتمتع بصوت عندليب وكان في رصيدها الكثير من الألبومات بالعربية والبمبرية والتماشقية والسونغاي. كانت همزة وصل بين شمال مالي وجنوبه».

ولقبت خيرة عربي أيضًا «مطربة تمبكتو» وغنت كثيرًا من أجل السلام في شمال مالي.