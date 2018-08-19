سراج الورفلى يفوز بجائزة محمد عفيفي مطر للشعر

سراج الورفلى يفوز بجائزة محمد عفيفي مطر للشعر (فيسبوك)

فاز الشاعر الليبي سراج الدين الورفلي، السبت، بالمركز الأول لجائزة محمد عفيفي مطر للشعر لعام 2018، عن ديوانه «كاريزما الموت».

وفاز بالمركز الثاني «إغواء الوردة العارية» للشاعر عبدالغفار العوضي من مصر، وجاء بالمركز الثالث ديوان «ساعي بريد الهواء» للشاعر سفيان رجب من تونس، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

ويمنح الفائز الأول جائزة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، وثلاثون ألفًا للثاني، وعشرون ألفًا للثالث، مع طبع الدواوين الفائزة.

وأوضحت اللجنة أن الأعمال المقدمة لدورة هذا العام كانت 104 أعمال من مختلف الدول العربية، تمت تصفيتها إلى 34 عملاً فى القائمة الطويلة، ثم إلى 15 عملًا في القائمة القصيرة.

وضمت لجنة تحكيم الجائزة في دورتها الثانية الناقد العراقي حاتم الصكر رئيسًا، والناقد المغربي عبداللطيف الوراري، والشاعرين المصريين فتحي عبد الله وأسامة جاد.

وكان صدر لسراج مؤخرًا عن دار «هنّ» بالقاهرة ديوان «خمسة توابيت لستة رجال».