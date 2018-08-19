قائمة أفلام يوسف شاهين المرممة المقرر عرضها بـ«زاوية»

بوستر لفيلم «المصير» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت سينما «زاوية» عن موعد نقل السينما من مقرها بسينما «أوديون» إلى سينما «كريم» بشارع عماد الدين (وسط القاهرة)، وذلك يوم 12 سبتمبر المقبل.

وتزامنًا مع ذلك الحدث، ومع الذكرى العاشرة لرحيل المخرج يوسف شاهين أيضًا، قامت شركة «أفلام مصر العالمية» بمشروع ترميم 20 فيلمًا من أفلام المخرج الراحل، سيتم تخصيص 10 أيام في مقر السينما الجديد لعرضها، وذلك في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر.

كما أعلنت «زاوية» أسماء الأفلام المرممة وهي: «بابا أمين» إنتاج العام 1950 و«سيدة القطار» العام 1952 و«صراع في الوادي» و«شيطان الصحراء» إنتاج العام 1954 و«صراع في المينا» إنتاج 1956 و«أنت حبيبي» و«ودعت حبك» إنتاج 1957 و«باب الحديد» العام 1958 و«الناصر صلاح الدين» إنتاج 1963 و«فجر يوم جديد» العام 1965 و«الأرض» العام 1969.

بالإضافة إلى أفلام «عودة الابن الضال» العام 1976 و«إسكندرية ليه» العام 1979 و«حدوتة مصرية» العام 1982 و«الوداع يا بونابرت» إنتاج العام 1985 و«اليوم السادس» العام 1986 و«إسكندرية كمان وكمان» إنتاج العام 1990 و«المهاجر» العام 1994 و«المصير» العام 1997 و«الآخر» إنتاج 1999.

وأعلنت «زاوية» عن بعض الورش والفعاليات التي تقام كبرنامج موازٍ لتلك الفعالية، مثل ورشة تطور الرؤية الذاتية وطرق الحكي عند يوسف شاهين منذ 1950 حتى 2007، وأخرى تهتم بالأرشفة وترميم الأفلام، بالإضافة إلى ورشة بعنوان «هذه الأرض ستكملك بالإشارات» تعني بالفن التشكيلي البصري.

وتخضع سينما «كريم» منذ فترة لعدة تجديدات، برعاية شركتي «نيو سينشري» و«أفلام مصر العالمية»، بالإضافة إلى تطوير قاعتي عرض الأفلام وتزويدها بأفضل المعدات، لتناسب الأفلام والفعاليات التي ستقام في الفترة المقبلة.

بوستر لفيلم «باب الحديد» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر لفيلم «شيطان الصحراء» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر لفيلم «الناصر صلاح الدين» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر لفيلم «اليوم السادس» (خاص لـ بوابة الوسط)