رحيل الفنانة العراقية سحر طه

الفنانة الراحلة سحر طه (أرشيفية: الإنترنت)

أوردت وسائل إعلام لبنانية وفاة المغنية العراقية المقيمة في لبنان سحر طه، الجمعة، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة،، بعد صراع مع السرطان.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «النهار» عن زوج الفنانة الراحلة، سعيد طه، أنها توفيت في مستشفى هنري فورد في ميشيغن، وأن الإجراءات اللازمة لنقل جثمانها إلى بيروت بدأت، وفق «فرانس برس».

وسبق أن أصيبت سحر طه (55 عامًا) مرتين بالسرطان، وكان محبّوها يتتبعون حالتها الصحية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» ومقارعتها للمرض بشجاعة، لكنها بدت في الأيام الأخيرة منهكة جدًا.

واحتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلادها مع زوجها وشقيقها وآخرين في غرفتها في المستشفى الأميركي، بحسب مقطع مصوّر نشرته على صفحتها. وتوالت منذ الصباح التعليقات الحزينة وعبارات النعي على صفحتها من محبيها وأصدقائها.

وسحر طه مغنية وموسيقية وصحفية ولدت في بغداد عام 1963 وأنهت دراستها في العراق، ثم أقامت في لبنان، وعرفت بأدائها اللون التراثي العراقي، وبمقالاتها ومساهماتها في وسائل إعلام لبنانية وعربية.

وأصدرت طه عددًا من الألبومات منها «الأغاني العربية التقليدية» و«ودعتوا بغداد» و«أنا أعشقك». كما أحيت حفلات في مختلف الدول العربية وعدد من البلدان الأوروبية.