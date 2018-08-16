معتز نجم الدين ينتهي من تسجيل «يا عيني يا رقراقة»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 16 أغسطس 2018, 03:41 مساء
الفنان الليبي معتز نجم الدين (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان الشاب معتز نجم الدين من تصوير أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب والتي تحمل عنوان «يا عيني يا رقراقة».

وقال نجم الدين في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الأغنية ستطرح على القنوات الفضائية بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الأغنية في الأساس عمل شعبي قام الفنان محمود الشاعري بإعادة توزيعه بطريقة شبابية أقرب إلى فن «الريجي» كي يواكب روح العصر، وهو من إخراج أحمد عموري، كما تم تصويرها في بعض مدن القاهرة وضواحيها ومنها «العين السخنة» و«مدينتي».

معتز هو من مواليد طرابلس في العام 1988، بدأ مشواره الفني العام 2007 وعرفه الجمهور من خلال أغنية «يلي في بالي» والتي صورها بطريقة الفيديو كليب ومن إخراج تامر حربي وكلمات عماد حامد، وتم التسجيل في استوديوهات نصر محروس والتي عرضت على عدة قنوات عربية فنية حينها. بعدها وفي العام 2009 قدم أغنيته المصورة الثانية «ليل ونهار» مع المخرج جميل جميل المغازي.

 

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