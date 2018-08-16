بالصور: رامي جمال يتألق في حفل ألبومه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 01:08 مساء
من كواليس حفل رامي جمال (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيا الفنان المصري رامي جمال حفلاً غنائيًّا مساء الأربعاء، لمناسبة صدور ألبومه الغنائي الجديد «ليالينا»، وذلك في أحد المجمعات الترفيهية بمنطقة مساكن شيراتون (شرق القاهرة)، وسط حضور جماهيري كبير.

قدم رامي عدة أغنيات مثل «أنا مش كداب» و«النظرة الأولى» و«فترة مش سهلة» و«اتفضل أمشي»، بالإضافة إلى أغاني «عمال يجي عليا» و«مافيش منها» و«مفضش بيا» و«مش بمزاجك» و«سهرانلك عيوني» و«مش كداب».

وغنى المطرب الشاب خلال الحفل أغنية «180 درجة» بناء على رغبة الجمهور، ثم غنى «بحاول أنساكي»، قبل أن يختتم الحفل بأغنية «ليالينا» والتي قدمها للمرة الثانية.

من كواليس حفل رامي جمال (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس حفل رامي جمال (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس حفل رامي جمال (تصوير: مصطفى مرتضى)
منة فضالي وزوجة رامي جمال في كواليس الحفل (تصوير: مصطفى مرتضى)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية
منوعات
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
السراج يبحث مع «المشري» و«الكبير» الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
صالح هاشم يروي لـ«بوابة الوسط» ظروف إصابته أمام مقر مجلس النواب
ليبيا
الهجرسي يرد على اتهامات مؤسسة النفط.. ويتساءل عن أسباب حل مكتب متابعة توزيع ...
ليبيا
ما بين جسري «وادي الكوف» بالبيضاء و«موراندي» المنهار في جنوة
ليبيا
أسامة حماد: تحسن ملحوظ في علاقة وزارة المالية بالمصرف المركزي
ليبيا
وزير المالية يؤكد ضرورة «تعديل سعر الصرف»
ليبيا
وليامز: خبير اقتصادي دولي سيلتحق ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا قريـبًا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حالات تغيير زيت السيارة