بالصور: رامي جمال يتألق في حفل ألبومه الجديد

من كواليس حفل رامي جمال (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيا الفنان المصري رامي جمال حفلاً غنائيًّا مساء الأربعاء، لمناسبة صدور ألبومه الغنائي الجديد «ليالينا»، وذلك في أحد المجمعات الترفيهية بمنطقة مساكن شيراتون (شرق القاهرة)، وسط حضور جماهيري كبير.

قدم رامي عدة أغنيات مثل «أنا مش كداب» و«النظرة الأولى» و«فترة مش سهلة» و«اتفضل أمشي»، بالإضافة إلى أغاني «عمال يجي عليا» و«مافيش منها» و«مفضش بيا» و«مش بمزاجك» و«سهرانلك عيوني» و«مش كداب».

وغنى المطرب الشاب خلال الحفل أغنية «180 درجة» بناء على رغبة الجمهور، ثم غنى «بحاول أنساكي»، قبل أن يختتم الحفل بأغنية «ليالينا» والتي قدمها للمرة الثانية.

من كواليس حفل رامي جمال (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل رامي جمال (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل رامي جمال (تصوير: مصطفى مرتضى)

منة فضالي وزوجة رامي جمال في كواليس الحفل (تصوير: مصطفى مرتضى)