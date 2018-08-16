مبتكر «عائلة سيمبسون» يقدم مسلسلًا جديدًا على «نتفليكس»

مبتكر «عائلة سيمبسون» يقدم مسلسلًا جديدًا على «نتفليكس» (أرشيفية:انترنت)

سيقدم مات غرونينغ مبتكر شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني «عائلة سيمبسون» أول مسلسل جديد له منذ 20 عامًا لشبكة نتفليكس هذا الأسبوع.

وتدور قصة المسلسل «ديسنشانتمنت» حول أميرة وقزم وشيطان في عالم من العصور الوسطى يسمى «دريم لاند»، وفقًا لوكالة رويترز.

وينافس العمل الجديد مسلسلات مثل مسلسل الخيال العالمي «جيم أوف ثرونز» الذي تقدمه شبكة «إتش بي أو».

وقال غرونينغ خلال العرض الأول لمسلسله الجديد في لوس انجليس الثلاثاء إن المسلسل «أكثر عاطفية» من مسلسل عائلة سيمبسون أو مسلسله الآخر «فوتوراما»، وأضاف أن شبكة نتفليكس منحته مطلق الحرية ليبتكر ما يريد.

وستصدر نتفليكس الجمعة حلقات «ديسنشانتمنت» العشر.