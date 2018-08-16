18 مشروعًا مرشحة لجوائز «منصة الجونة»

من كواليس فعاليات جسر الجونة السينمائي في دورته الأولى (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن منطلق الجونة السينمائي (نواة منصة الجونة السينمائية) قائمة المشروعات السينمائية في مرحلة التطوير، أو الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تقدمت للمشاركة في المسابقة هذا العام، وبلغ عددها 145 ملفًا، منها 101 مشروع في مرحلة التطوير، و44 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما بلغ إجمالي عدد صُنَاع الأفلام من المخرجين والمنتجين المرتبطين بهذه المشروعات 304 فنانين.

تمت مراجعة المشاريع من خلال لجنة من الخبراء والتي وقع اختيارها على 12 مشروعًا في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وجدوى تنفيذ هذه المشروعات ماليًّا بشكل عام، وتُمثل المشاريع التي تم اختيارها 6 دول من العالم العربي (مصر وتونس ولبنان وفلسطين والعراق والسودان).

وتتضمن المشاريع الـ12 في مرحلة التطوير، 9 مشاريع أفلام روائية طويلة، و3 مشاريع أفلام وثائقية طويلة، أما مشاريع ما بعد الإنتاج، فتتضمن 3 أفلام روائية طويلة، و3 أفلام وثائقية طويلة.

وخلال دورة المهرجان الأولى، منحت لجنة التحكيم جوائز إجمالية بقيمة 60 ألف دولار أميركي للمشروعات الفائزة، والتي تم توزيعها في حفل منصة الجونة السينمائية الذي أُقيم في 27 سبتمبر 2017. وفاز أفضل مشروع في مرحلة التطوير، وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بشهادة منصة الجونة السينمائية وجائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار أميركي لكل مشروع.

أما هذا العام، فضاعفت منصة الجونة السينمائية قيمة جوائزها، إذ سيحصُل الفائزون على أكثر من 150 ألف دولار أميركي بتمويل من «منصة الجونة السينمائية» ورعاتها وشركائها.

المشاريع المختارة في مرحلة التطوير:

«برزخ» للمخرجة ليلى عباس، «بين نارين» للمخرج إلياس بكار، «فولاذ» للمخرجين مهدي هميلي وعبدالله شامخ، «جنائن معلقة» للمخرج أحمد ياسين الدراجي، «سعاد» للمخرجة آيتن أمين، «أنا ويم» للمخرجة نادين صليب، «سقوط الساحل» للمخرجة زينة صفير، «غزة واشنطن» للمخرج رشيد مشهراوي، «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية، «نَفَسْ» للمخرجين دانيال دافي، ومحمد صبَاح، «الكلبُ مات» للمخرجة سارة فرنسيس، «الشك» للمخرج إيهاب جاد الله.

أما الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج فهي:

«1982» للمخرج وليد مؤنس، «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر، «فاتاريا» للمخرج وليد طايع، «سيلفت» للمخرج مينا نبيل، «على حافة الخرطوم» للمخرج مروة زين، «تحت التحت» للمخرجة سارة قصقص.

«منصة الجونة السينمائية» هي الذراع الاحترافية لمهرجان «الجونة السينمائي» الذي تم إنشاؤه بهدف تطوير ودعم صُنَاع الأفلام الواعدين من مصر والعالم العربي، ولمساعدتهم في الحصول على الدعم الفني والمالي لإنجاز مشاريعهم السينمائية.

وتتكون «منصة الجونة السينمائية» من برنامجين: جسر الجونة السينمائي، ومنطلق الجونة السينمائي، الذي يعتبر مشروع تطوير ومعمل إنتاج مشترك يمُد مخرجي ومنتجي الأفلام العرب بفرص للحصول على الدعم الإبداعي والمادي لمشروعاتهم السينمائية.

من كواليس فعاليات جسر الجونة السينمائي في دورته الأولى (خاص لـ بوابة الوسط)