عرض فيلم «منتصف الليل في باريس» بمدينة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 04:47 مساء
عرض فيلم «منتصف الليل في باريس» بمدينة بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، فيلم الكوميديا والفنتازيا الأميركي- الإسباني «Midnight in Paris» أو «منتصف الليل في باريس»، من إنتاج العام 2011، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج وكتابة وودي آلن، وبطولة كل من أوين ويلسون وراشيل ماك آدامز وكاثي بيتس، ومدة العرض 120 دقيقة.

وتدور قصة الفيلم حول كاتب سيناريو، يدعى غيل، يكافح من أجل كتابة روايته الأولى، يسافر في رحلة إلى باريس مع خطيبته ووالديها ويخوض مغامرة غامضة تغوص به في تاريخ مدينة الأنوار، ويجد نفسه في عشرينات القرن العشرين كل يوم في منتصف الليل.

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