تعاون فني بين عمرو دياب ومارشميلو

المنتج الموسيقي كريستوفر كومستوك المعروف باسم مارشميلو (أرشيفية:انترنت)

إعلن منتج الـ«دي جي» العالمي، مارشميلو، التعاون مع المغني المصري عمرو دياب، ويعد مارشميلو أحد أهم منتجي الموسيقى الغربيين.

وقال موقع مجلة «بيلبورد» العالمية، المختصة في أخبار الموسيقى، إن مارشميلو وعمرو دياب انخرطا في تعاون لإنتاج عمل غنائي، واصفة دياب بأنه «عراب البحر المتوسط» في مجال الغناء، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

وقالت المجلة إن عمرو دياب يعد رمزًا في عالم الموسيقى العربية منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث تصدرت 5 ألبومات من أعماله ترتيب أفضل الألبومات الغنائية على مستوى العالم، من بينها ألبوم «شفت الأيام» الذي احتل صدارة الترتيب العالمي في 2014.

وجاء إعلان مارشميلو التعاون مع عمرو دياب عبر موقع «تويتر»، حيث كتب عندما: «ستكون الأغنية مع عمرو دياب مجنونة»، ويعرَف المنتج الموسيقي كريستوفر كومستوك باسم مارشميلو ويعد من أشهر منتجي اسطوانات الـ «دي جي» الإلكترونية في العالم، و تصدرت أعماله قوائم التصنيفات الموسيقية، ومن أهمها قائمة «بيلبورد هوت» لأفضل 100 عمل موسيقي.

ولم يصدر أي رد فعل من عمرو دياب على إعلان مارشميلو، رغم أن الأخير وضع رابطًا لصفحة دياب على «تويتر» ضمن الإعلان، وتترقب الأوسط الفنية العربية والعالمية العمل الجديد، لكن طبيعة عمرو دياب المتكتمة سترفع بورصة التكهنات قبل إزاحة الستار عنه.

وسبق لمارشميلو التعاون مع مغنيين عالميين، من بينهم المغنية سيلينا غوميز عندما أنتجا معًا أغنية «وولفز» أو الذئاب، واحتلت المركز 35 من القائمة الموسيقية الشهيرة.

واعتاد مارشميلو على الاختباء خلف قناع اسطواني على شكل حلوى المارشميلو، ما جذب نحوه الجمهور الذي أُعجب باتجاهاته الغنائية وشخصيته المجنونة.