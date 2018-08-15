مهرجان غدامس السياحي يعود في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 01:17 مساء
مهرجان غدامس السياحي يعود في أكتوبر (فيسبوك)

اعتمد رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، الثلاثاء قرار تشكيل لجنة إدارة مهرجان غدامس السياحي الدولي.

وتضم لجنة الإشراف والإعداد للمهرجان في نسخته الخامسة عشرة وفقًا للقرار جمال محمد الأسود رئاسة اللجنة، وأسند لمحمد المانع نائب الرئيس مهام الإدارة التنفيذية ، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتتولى اللجنة الإعداد والتجهيز للمهرجان المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 28-30 أكتوبر المقبل.

ويعد مهرجان غدامس الدولي السياحي نشاطًا ثقافيًا وتراثيًا وسياحيًا يستقطب السياح من المدن الأخرى ومن خارج ليبيا، تقام به معارض للرسم والمشغولات والمقتنيات التراثية، وعروض فنية وموسيقية راقصة، وزيارات لأهم المواقع التاريخية بالمدينة.

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