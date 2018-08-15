بالصور: إطلاق 16 «بوستر» لشخصيات «تراب الماس» قبل العيد

الفيلم يطرح الخميس، في كل دور العرض (خاص لـ بوابة الوسط)

استعدادًا لإطلاقه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى ابتداءً من الخميس، أطلقت شركة «نيوسنشري» 16 بوستر للشخصيات الرئيسة في فيلم «تراب الماس» للمخرج مروان حامد، كل بوستر مصحوب بعبارة تلخص دوره في الحكاية.

والشخصيات الرئيسة في الفيلم هي: آسر ياسين «طه الزهار» (صيدلي يعرف عمله جيداً، اشتهر بين زملائه ورؤساء العمل بأنه رجل المهام الصعبة)، منة شلبي «سارة» إعلامية.. (مثيرة مع سبق الإصرار والترصد.. هكذا أجمع المقربون والزملاء)، شيرين رضا «بشرى صيرة» (25 عامًا في خدمة المجتمع.. خدمة المجتمع لديها تطورت لتشمل إيصال الحب لمستحقيه)، ماجد الكدواني «العقيد وليد سلطان» (الغلط إنّك تكلفه بحاجة هو مش قدّها).

بالإضافة إلى عادل كرم «هاني برجاس» (رجل أعمال.. التكرار كلمة مش موجودة في قاموسه)، عزت العلايلي «محروس بيه برجاس» (أقدم نائب برلماني)، محمد ممدوح «السرفيس» (عاطل.. وصلة ما بين عالم فوق وعالم تحت)، إياد نصار «شريف مراد» (مش إعلامي عادي.. ده إعلامي VIP)، أحمد كمال «حسين الزهار» (مدرس تاريخ.. ذلك الطراز الذي لا توحي ملامحه بأنه كان يومًا ما طفلاً)، صابرين «فايقة الزهار» (ست بيت.. ساعة وجودها هي أسعد ساعات حسين الزهار)، بيومي فؤاد «الخواجة لييتو» (جواهرجي.. ساعات بنعمل غلطات صغيرة عشان نصلَّح غلطة أكبر)، تارا عماد «تونا» (زي الفرس.. أجمل مخلوقات ربنا.. كل حاجه فيها كانت تشبهه.. رقبتها.. وسطها.. عينيها.. شعرها)، وسامي مغاوري «حنفي الزهار» (أي حاجة غلط بنعملها لازم ندفع تمنها.. حتى لو أتأسفنا).

وتدور أحداث «تراب الماس» حول طه الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.

«تراب الماس» هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، وهو من إنتاج شركة «نيوسنشري» للإنتاج الفني وتوزيع شركة «دولار فيلم».

الفيلم يطرح الخميس، في كل دور العرض (خاص لـ بوابة الوسط)

الفيلم يطرح الخميس، في كل دور العرض (خاص لـ بوابة الوسط)

الفيلم يطرح الخميس، في كل دور العرض (خاص لـ بوابة الوسط)

الفيلم يطرح الخميس، في كل دور العرض (خاص لـ بوابة الوسط)

الفيلم يطرح الخميس، في كل دور العرض (خاص لـ بوابة الوسط)