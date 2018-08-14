الفاخري يزور صالح الأبيض للاطمئنان على صحته

الفاخري يزور صالح الأبيض للاطمئنان على صحته (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، الاثنين، الفنان صالح الأبيض في بيته بمدينة بنغازي، للاطمئنان على حالته الصحية بعد رجوعه من رحلة العلاج بجمهورية مصر العربية.

ورافق الفاخري فى الزيارة كل من وكيل الهيئة لشؤون الثقافة والمجتمع محمود المجبر، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات، ومدير إدارة الموارد البشرية، وفقًا للمكتب الاعلامي للهيئة.

وكان الفنان الكوميدي أجرى عملية قسطرة على القلب بمستشفى «العاصمة» في مدينة القاهرة شهر مارس الماضي، وعاد الأبيض إلى ليبيا، الثلاثاء، وكان في استقباله مجموعة من الفنانين وأصدقائه ومحبيه.