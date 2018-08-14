48 متدربًا في دورة إعداد الممثل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:33 مساء
دورة إعداد الممثل في طرابلس (فيسبوك)

انطلقت بمدينة طرابلس السبت فعاليات الموسم الثاني لدورات إعداد الممثل لفرقة ستارة للمسرح والفنون بمشاركة 48 متدربًا.

تضمنت الدورة دروسًا أولية حول لغة الجسد وتعابير الوجه أثناء التمثيل وتقمص الشخصيات وكيفية الانتقال من تجسيد شخصية إلى أخرى في زمن بسيط وإقناع المتلقي، إضافة إلى بعض المعلومات العامة عن المسرح.
 
كما تناولت الدورة مواضيع عدة، منها كيفية تغلب المتدرب للجهد والألم والمعاناة التي حاول المتدربون تجسيدها ضمن وضعيات مختلفة.

وحاول المتدربون وفق برنامج الدورة تقليد صوت الضحك والبكاء والصراخ والنداء بصوت عال، لاختبار قدرة الفنان المسرحي على تجسيد المشهد الذي يحاول فيه استخدام أقصى طاقته الصوتية، كما تضمنت الدروس بعض التمارين البدنية وكيفية تقمص الشخصيات والعمل عليها، ودروس في التركيز وكيفية حفظ النصوص المسرحية بسرعة وتحليل الشخصيات.

دورة إعداد الممثل في طرابلس (فيسبوك)
دورة إعداد الممثل في طرابلس (فيسبوك)
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